«Ощадбанк» будет в суде отстаивать свои права в Крыму

Он отметил, что сегодня правление банка в очередной раз рассматривало ситуацию в Автономной Республике Крым и приняло решение максимально ускорить процедуру закрытия подразделения банка.

«Сегодня происходит процесс документирования тех убытков, которые нанесены государственному «Ощадбанку», видео- и документальная фиксация правонарушений. Готовятся судебные иски. Мы будем участвовать в судебном иске, который сейчас готовится Украиной против Российской Федерации. Готовимся в той части, где были нанесены убытки государственному «Ощадбанку», - сказал банкир.

По его словам, банк намерен вести судебное и уголовное преследование всех, кто принимал участие в преступных посягательствах и краже государственного имущества, и соответствующие заявления в правоохранительные органы готовятся. «Ни одна копейка, которая была украдена из государственного «Ощадбанка», не пройдет незамеченной и аукнется тем, кто принимал в этом участие. Если не сегодня, то обязательно завтра», - сказал Пышный.

Он подчеркнул, что Крым был и остается территорией унитарной Украины, и банк возобновит работу в Крыму после завершения оккупации.

«Ощадбанк» четко заявил, что он вынужденно и временно приостанавливает свое присутствие в Автономной Республике Крым до момента завершения оккупации. Мы туда вернемся и будем работать», - резюмировал глава правления банка.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Автономной Республики Крым 21 мая вывезли в неизвестном направлении 32,45 млн грн из хранилища государственного «Ощадбанка», в связи с чем банк лишен возможности выполнять свои обязательства перед крымскими клиентами.

Напомним, что 16 мая оккупационные власти Крыма пытались изъять 73 млн грн наличных средств в региональном отделении «Ощадбанка».

В начале апреля Пышный заявлял, что по отношению к собственности «Ощадбанка» и государства Украина в Крыму осуществляется политический рейдерский захват.

Национальный банк Украины 7 мая запретил украинским банкам осуществлять деятельность в Крыму до окончания российской оккупации, и в настоящее время банки принимают меры для закрытия своих подразделений в автономии.