Международные резервы России за неделю сократились на $4,3 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 16 мая составили 466,8 миллиарда долларов против 471,1 миллиарда долларов на 9 мая, сообщил в четверг Банк России, передает РИА Новости.

Таким образом, резервы за неделю уменьшились на 4,3 миллиарда долларов, или на 0,9%. Неделей ранее было зафиксировано снижение резервов на 0,5 миллиарда долларов, или на 0,1%.

По итогам 2013 года международные резервы РФ сократились на 5% - до 510 миллиардов долларов. Исторического максимума резервы достигли в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов. В период кризиса резервы снижались до 376 миллиардов долларов (в середине марта 2009 года).

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Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

