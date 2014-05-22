Минэкономразвития: ВВП Украины в 2015 году может вырасти на 3,5%

“По базовому сценарию, ожидается рост ВВП на уровне 1,7 процента (по сравнению с потенциальными возможностями экономики Украины оно будет оставаться относительно незначительным). По целевому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 3,5 процента, который будет проходить в условиях роста объемов производства во всех основных видах экономической деятельности”, - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, основную разницу между сценариями формирует прежде всего интенсивность процессов по стабилизации финансовой системы страны, осуществления структурных реформ и улучшения инвестиционного климата в стране.

По словам министра экономразвития Павла Шереметы, которые приводит пресс-служба, прогнозы обостряют желание все радикально пересмотреть и изменить. Нужны новые подходы, чтобы повысить показатели роста экономики до 7-8% в год.

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Как сообщал УНИАН, согласно основным направлениям бюджетной политики на 2015 год, разработанным Кабинетом министров Украины, правительство прогнозирует рост реального ВВП на уровне 1,7% при годовой инфляции 5,4%.

Основные задачи бюджетной политики на 2015 год нацелены на дальнейшую стабилизацию государственных финансов и предполагают удержание предельного объема дефицита госбюджета в пределах 3% ВВП, а также удержание объема госдолга на экономически безопасном уровне, но не более 55% ВВП.

Европейский банк реконструкции и развития в своем последнем обзоре прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% на фоне эскалации насилия на юго-востоке страны и общеэкономических проблем.

Международный валютный фонд ожидает снижения ВВП Украины в этому году на 5%, в то время как по прогнозам Всемирного банка ВВП страны снизится на 3%.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3%.

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