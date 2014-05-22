В Константиновке террористы пытаются «национализировать» заводы

Боевики самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) занимаются насильственным отъемом частного имущества, мотивируя свои действия необходимостью «национализации».

Об этом РБК-Украина сообщил сотрудник завода «Спецтехстекло А» (Константиновка, Донецкая обл.).

«20 мая к нам пришли боевики в балаклавах с автоматами и сказали, что предприятие национализируется. Они сказали, что деньги нужны срочно, потому они вывезут оборудование и ценные вещи, чтобы их продать. А деньги пойдут на нужды ДНР. Часть денег, возможно, оставят сотрудникам. Они пригрозили, что, если будет сопротивление, то никому из сотрудников завода и их семьям не поздоровится», - сказал один из сотрудников завода «Спецтехстекло А».

По его словам, руководству завода представителями ДНР было объявлено, что после национализации предприятия будет ликвидировано. «Они сказали, что предприятие в условиях ДНР приносить прибыль не будет, а вот на ликвидации и распродаже денег можно заработать», - отметил сотрудник завода.

По его словам, аналогичные визиты боевики ДНР наносят и на другие предприятия Константиновки. «Народ напуган, не знает, что делать, к кому обращаться за помощью. Боятся и за себя, и за семьи. Город - сплошная зона военных действий», - сказал сотрудник завода.

Ранее владелец компании СКМ Ринат Ахметов призывал рабочих своих предприятий выйти на предупредительную забастовку против сепаратизма и подчеркнул, что «действия вооруженных сепаратистов являются борьбой против Донбасса. А люди c автоматами под лозунгами о том, что Киев должен их услышать, занимаются мародерством и грабежами», называя это национализацией.

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Напомним, завод «Спецтехстекло А» является основным поставщиком стеклоизделий для отечественных авиационных и авиаремонтных заводов. Оно имеет необходимое оборудование и технологию, позволяющие производить пулестойкие стекла.

