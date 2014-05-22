Эксперты прогнозируют рекордный уровень инфляции за последние 4 года

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) прогнозирует в текущем году рекордный уровень инфляции за последние 4 года на уровне 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь на пресс-конференции.

«У нас будет рекордная инфляция за последние 4 года на уровне 15%, декабрь к декабрю», - сказал Жолудь, представляя прогнозы МЦПИ на текущий год. По его словам, такой уровень инфляции будет достигнут в середине текущего года, и рост цен произойдет за счет девальвации гривни и подорожания импортных продуктов, а также за счет повышения административно регулируемых цен.

Эксперт напомнил, что экономика Украины находится в стадии рецессии и что ранее МЦПИ уже прогнозировал падение ВВП Украины в текущем году на 6,5%. В то же время, он отметил, что в следующем году экономика может вернуться к росту. «Мы ожидаем, если правительство сможет провести хотя бы часть реформ, что произойдет экономический рост в следующем году на 4%, но это незначительно и даже не покроет падения текущего года», - добавил Жолудь.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте по сравнению с февралем 2014 года составила 2,2%, в годовом выражении (против марта 2013 года) - 3,4%, с начала 2014 года (март 2014 года к декабрю 2013 года) - 3%.

Падение ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составило 1,1%.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2014 году на 5% при ускорении инфляции до 16% по итогам года.