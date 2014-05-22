Всемирный банк одобрил пакет помощи Украине в $1,48 млрд

Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня, 22 мая, одобрил три новых проекта для Украины общей стоимостью 1,48 млрд долл. США, сообщили УНИАН в отделе внешних связей регионального представительства банка в Украине, Беларуси и Молдове.

Как сообщается, пакет из трех новых проектов является частью общего объема помощи Украине, анонсированной Группой Всемирного банка в марте этого года, и банк ожидает, что эта помощь в размере до 3,5 млрд долл. поступит в Украину до конца 2014 года. Финансирование будет сопровождаться технической помощью и проведением диалога с властями Украины для ускорения структурных и макроэкономических реформ.

«Украинские власти разработали комплексную программу реформ, которую они стремятся реализовать при содействии Группы Всемирного банка, - приводятся в сообщении слова президента Группы Всемирного банка Джима Йонг Кима. - Мы увеличиваем нашу помощь, потому что мы стремимся помочь улучшить жизнь людей в Украине и достичь экономического оздоровления в этот важный для страны момент».

Как сообщается, первый заем в сумме 750 млн долл. будет направлен на поддержку бюджета, также муниципальные теплоэнергетические компании в 10 городах по всей стране получат 382 млн долл. в рамках повышения энергоэффективности, а в рамках проекта развития городской инфраструктуры будет предоставлено 350 млн долл. финансирования 10 водоснабжающим коммунальным предприятиям по всей стране и одной компании по утилизации твердых отходов.

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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш кредита в объеме 3,19 млрд долл. в рамках двухлетней программы сотрудничества на 17 млрд долл. 7 мая.

Возобновление сотрудничества с МВФ «разморозило» для Украины ряд программ по получению финансовой помощи от широкого круга финансовых организаций, которая, по оценкам экспертов, может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет. В частности, 19 мая Украина разместила пятилетние евробонды на 1 млрд долл. под гарантии правительства США по беспрецедентно низкой ставке купона в 1,8% годовых. Также 13 мая был подписан меморандум о макрофинансовой помощи от Евросоюза в объеме 1 млрд евро, первый транш которой в размере 100 млн евро поступил в Украину 20 мая.

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Справка УНИАН. Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С учетом новых инвестиций текущий кредитный портфель Всемирного банка достигнет 3,39 млрд долл. в рамках 11 проектов в стране. С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году обязательства банка в стране превысили 8,5 млрд долл. в рамках 43 проектов и программ.





