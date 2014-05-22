Курс гривни будет в пределах 10,5-11,5 грн/долл. - эксперты

«Курс около 11-11,5 грн/долл., если не будет политических рисков, целиком возможен», - сказал старший аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь на пресс-конференции. По его словам, при снижении напряжения на востоке Украины, гривня может укрепиться до уровня 10,5 грн/долл.

Присутствующий на пресс-конференции исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Сергей Мамедов также спрогнозировал укрепление гривни при стабилизации политической обстановки. «10,5-11,5 грн/долл., в этом диапазоне будем двигаться, когда будет больше предложение валюты на рынке», - сказал банкир. Он пояснил, что рост предложения валюты возможен при стабилизации обстановки в стране, что будет способствовать повышению ожиданий граждан и бизнеса, активизации поступлений валюты по экспортным операциям и инвестиций в Украину.

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Как сообщал УНИАН, в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций, но одновременно ужесточил меры к валютным спекулянтам.

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Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 21 мая, установился на уровне 11,7232 грн/долл., и, таким образом, по сравнению с началом текущего года гривня обесценилась более чем на 40%, учитывая средневзвешенный курс на межбанке 3 января на уровне 8,1495 грн/долл.

Согласно заявлению министра финансов Украины Александра Шлапака, объективным для нашей страны является курс гривни к доллару на уровне 11 грн/долл., а обесценивание гривни вызвано реакцией валютного рынка на общую ситуацию в стране.

