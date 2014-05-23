Крым намерен просить Путина продлить переходный период

09:39, 23 мая 2014
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"Мы физически и технически не успеваем"....

Крым намерен просить Путина продлить переходный период / REUTERS

Нелегетимное правительство аннексированных Крыма и Севастополя намерены просить президента России Владимира Путина продлить,   переходный период, передает сайт "Новости Крыма" .

Со ссылкой на «Севастопольские новости» сайт пишет, что эту информацию в четверг на заседании президиума Законодательного собрания Севастополя озвучил заместитель и.о. губернатора города Александр Свечников.

Читайте такжеВ Крыму замораживают развитие портов - без Украины нет смысла«Переходный период пока нам установлен указом президента до 1 января 2015 года, но, учитывая специфику этого переходного периода, я думаю, что это слишком короткий переходный период, мы выступим с законодательной инициативой и с просьбой обратимся к президенту о том, чтобы нам и Республике Крым его продлили, потому что мы физически и технически не успеваем сформировать правовое поле аналогичное правовому полю Российской Федерации», – сказал Свечников.

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