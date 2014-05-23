Доллар на межбанке поднялся до 12,10 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 11,9000/12,1000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,2385/16,5130 грн/евро.

Цены на российскую валюту поднялись – 0,3467/0,3525 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3647/49 (четверг - 1,3663/65).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,9200/12,0000 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,2915/16,4050 грн/евро.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3655/1,3685.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3474/0,3494 грн/рубль.

Напомним, Министерство финансов Украины считает объективным курс гривни на уровне 11 грн/долл. Повышение курса сегодня объясняют реакцией валютного рынка на общую ситуацию в стране.

В то же время МВФ допускает падение гривни до 12-13 грн/долл.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%.

