Deutsche Bank: Запад может позволить себе жесткие санкции против России

Главный вывод исследования отражен уже в его названии: ведущие западные экономики способны без значительных потерь для себя выдержать последствия как самих санкций против России, так и предполагаемых действий Москвы в ответ, пишет "Немецкая волна".

Реальную опасность представляли бы только полное прекращение экспорта в ЕС российских энергоресурсов или же дефолт РФ. Однако оба эти варианта немецкие эксперты считают маловероятными. В то же время они указывают на проблемы, которые в результате "войны санкций" могут возникнуть в отдельных стран ЕС и отраслей европейской экономики.

Эксперты Deutsche Bank проанализировали нынешнее состояние российской экономики. Одной из типичных черт они называют отток капитала, который наблюдается в России уже много лет, однако в последнее время значительно увеличился. Это является "тяжелым ударом для и так уже ослабленной российской экономики", подчеркивается в исследовании. Еще одним следствием конфликта с Украиной и косвенным результатом уже примененных против отдельных лиц, банков и фирм санкций стало существенное увеличение стоимости финансовых ресурсов для заемщиков из России.

Авторы исследования отмечают, что в результате девальвации рубля, с одной стороны, увеличилась инфляция. Однако, с другой стороны, это пополнило доходы бюджета РФ, вследствие чего "у правительства появились определенные возможности для увеличения государственных расходов".

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Вероятная рецессия в России повлияет на европейских экспортеров, однако довольно неравномерно. В наибольшей степени падение спроса почувствуют "некоторые маленькие страны на восточных границах Еврозоны", например, Эстония и Финляндия, в которых на российский рынок идут более 10% экспорта. В то же время для Франции, Италии и Испании потери будут незначительными, ведь доля России в экспорте не превышает 2,5%, и доля самого экспорта в ВВП этих стран относительно невелика.

"Единственной крупной страной Еврозоны, которая имеет существенные торговые связи с Россией, является Германия", - подчеркивается в исследовании DB Research. На российский рынок идут 3,3% немецкого экспорта. Самым важным он является для немецких машиностроителей (5 процентов всех экспортных поставок) и автомобилестроителей (4%). Однако больше всего от России зависят немецкие производители одежды (5,5%).

Учитывая это даже сильный обвал российского рынка приведет, по подсчетам авторов исследования, к замедлению темпов экономического роста в Германии в пределах 0,5 процентного пункта. "Этим не стоит пренебрегать, однако с этим можно справиться", - считают эксперты DB Research.

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Что касается финансового сектора, то в абсолютных цифрах наибольшие риски от "войны санкций" несут французские банки. Их кредитные требования к заемщикам в России и вклады в российские ценные бумаги составляют около 51 миллиарда долларов США.

В целом европейский банковский сектор гораздо более уязвим к последствиям применения более жестких санкций против России, чем американский и японский, говорится в исследовании. Худшим вариантом, по мнению аналитиков, стала бы неплатежеспособность России или ее полная изоляция от международной финансовой системы. Однако и в этом случае последствия для российской экономики были бы значительно серьезнее, чем для стран Запада, уверены эксперты DB Research.