"ПриватБанк" будет добавлять украинцам 5% к зарплате, потраченной на покупки в магазинах

Рассчитываясь зарплатной картой в магазинах, банк будет возвращать 5% от суммы покупок / Фото УНИАН

С 1 июня ПриватБанк будет возвращать владельцам зарплатных карт 5% от суммы зарплаты, потраченной на покупки в магазинах. Такая социальная инициатива ПриватБанка продлится до 1 сентября. Она предназначена для всех владельцев зарплатных карт: сотрудников бюджетных организаций, промышленных предприятий и коммерческих компаний.

Такую прибавку к зарплате смогут получить более 4,2 млн сотрудников как бюджетных, так и коммерческих компаний и организаций. Главное условие – оплачивать картой покупки в магазинах и торговых точках в Украине, за рубежом или в интернет-магазинах.

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«Если человек тратит свою зарплату, рассчитываясь зарплатной картой в магазинах, мы будем возвращать 5% от суммы всех таких покупок. Это деньги, которые мы будем зачислять раз в месяц на специальный бонусный счет. За них можно покупать товары или услуги в торговых сетях партнеров банка, – говорит Председатель Правления ПриватБанка Александр Дубилет. – Для наших клиентов такая акция станет хорошей поддержкой от банка в непростое время экономических перемен в стране».

Чтобы получать прибавку к зарплате от ПриватБанка, нужно иметь зарплатную карту и зарегистрироваться для участия в акции на сайте http://promos.privatbank.ua/derzhy5, по номеру 3700 или в любом отделении. Всем клиентам, которые зарегистрированы в акции, возвращаются 5% от суммы заработной платы, потраченной на любые покупки в магазинах Украины и других стран мира. Минимальная и максимальная суммы покупок не ограничены. Акция «Держи 5!» стартует 1 июня и продлится всё лето.

Начислять прибавку к зарплате ПриватБанк будет до 10 числа следующего после покупки месяца на специальный бонусный счет http://bonus.privatbank.ua/ зарплатной карты. Эти деньги можно использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах – партнерах программы «Бонус Плюс», среди которых крупнейшие украинские продуктовые сети, магазины бытовой техники, аптеки и другие торговые и сервисные предприятия Украины.