В налоговой объяснили проверку газеты "Вести"

Расследование налоговой милиции Министерства доходов и сборов в отношении предприятия “Известия Масс-Медиа”, которое занимается выпуском ежедневной бесплатной газеты "Вести", не связана с журналистской деятельностью и редакционной политикой издания. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на первого заместителя доходов и сборов Игоря Билоуса, который курирует налоговую службу.

«Редакционная политика изданий, которое публикует «Известия Масс-Медиа», не имеет никакого отношения к расследованию деятельности этой компании. Вид деятельности предприятия не имеет значения, если оно использовалось в незаконных схемах», - цитирует пресс-служба главу налоговой.

В министерстве подчеркнули, что Миндоходов не проводит налоговые проверки СМИ во время предвыборной кампании, а проверка издания "Вести" связана исключительно с незаконной конвертационной деятельностью

«Свобода слова - несомненно, священный для демократического общества принцип. Именно поэтому в свое время Миндоходив согласилось не проводить плановых налоговых проверок средств массовой информации на период предвыборной кампании. Обещание мы сдержали», - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что только «следствие и суд покажут, что именно происходило с «Известиями Масс-Медиа » и как использовались деньги, полученные от сомнительных предприятий».

Как сообщал УНИАН, 22 мая сотрудники налоговой милиции во время обыска в офисе компании “Вести Масс-Медиа” обнаружили у издателя газеты “Вести” Игоря Гужвы 1,5 млн грн.

По данным министерства, начиная с апреля текущего года, сотрудники Миндоходов расследуют незаконную конвертационную деятельность отдельных финансовых учреждений Украины. В частности Миндоходов установило, что предприятие «Торггазстрим ЛТД» (г. Симферополь) перечислило 93,6 млн грн в адрес Сумского частного предприятия, которое длительное время декларирует отсутствие хозяйственной деятельности. После чего указанная сумма была перечислена на счет «Вести Масс-Медиа». В связи с этим налоговая милиция расследует причастность компании «Вести Масс-Медиа», которая занимается выпуском ежедневной бесплатной газеты «Вести», к незаконной конвертационной деятельности.

Вместе с тем, представители некоторых СМИ и общественные деятели заявили, что это попытка надавить на издание в связи с их редакционной политикой.

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