В Минфине отчитались, что купили армии за 7 млрд гривень

Министерство финансов Украины сообщило о распределении дополнительного финансирования в сумме 7,1 млрд грн, выделенных парламентом в марте из резервного фонда государственного бюджета на сферу обороны.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минфина, среди распределенной суммы 4,7 млрд грн направляется Министерству обороны, 2,3 млрд грн - Национальной гвардии и 143,8 млн грн - государственной пограничной службе.

В частности, 3,7 млрд грн направляется Министерством финансов на покупку, модернизацию и ремонт военной техники и вооружения, а также обеспечение военных средствами связи, 1,7 млрд грн на обеспечение горюче-смазочными материалами, запасными частями и обслуживание техники.

Вместе с тем, почти 1,1 млрд грн выделяется на денежное обеспечение военнослужащих, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, около 600 млн грн направляется министерством на обеспечение военных питанием, медикаментами и вещевым имуществом, а также оплату услуг перевозки и проведение учебных сборов.

Как сообщал УНИАН, для Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии планируется закупить 22 БТР-3Е, на их приобретение правительство выделяет 100 млн грн.

По состоянию на 20 мая в рамках акции «Поддержи Украинскую армию» на счета Министерства обороны Украины для помощи Вооруженным Силам Украины от юридических и физических лиц поступило 125,2 млн грн.

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