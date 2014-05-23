Кабмин запустил систему "электронное правительство"

Кабинет министров Украины в тестовом режиме запустил электронную систему документооборота, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на министра Кабинета министров Остапа Семерака.

«Сейчас я ввел пока в режиме тестирования электронную систему документооборота», - процитировала пресс-служба министра.

По его словам, система оборота в электронном виде была создана давно, но внедрить её в работу удалось только сейчас.

При этом Семерак отметил, что электронная система документооборота позволит минимизировать риски потери документов, как это могло случиться с бумажным документооборотом.

«Электронная система фотографирует документ, он регистрируется, и компьютер обмануть уже невозможно», - сообщил чиновник.

Он также добавил, что если удастся выстроить замкнутую систему электронного управления, то это «позволит существенно побороть коррупцию» в стране.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), одобрила проект распоряжения Кабинета министров «Об утверждении Плана мероприятий по созданию и обеспечению функционирования систем электронного управления».

Данным проектом утвержден план мероприятий по созданию и обеспечению функционирования систем электронного управления до конца 2014 года.

В частности, планом мероприятий в 2013-2014 годах предусмотрено: создание единого информационного пространства органов государственной власти на правовом и организационном уровнях, подготовка ряда законопроектов, разработка и одобрение концепции развития национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, разработка и апробация пилотной версии Единого государственного портала административных услуг и др.

При этом министерства и другие центральные органы исполнительной власти обязаны два раза в год предоставлять в НКРСИ информацию о состоянии выполнения плана указанных мероприятий (за первое и второе полугодие).