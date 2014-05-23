В России зафиксирован рекорд оттока средств

Отток средств из инвестирующих в российские активы фондов за неделю с 15 по 21 мая составил $80,5 млн против притока в $47 млн на прошлой неделе, передает «Газета.Ru».

Читайте такжеЧем ударит Запад по России Как пишет издание со ссылкой на РИА «Новости», это - крупнейший недельный отток с середины апреля и второй по величине с конца февраля.