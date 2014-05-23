В России зафиксирован рекорд оттока средств
12:35, 23 мая 2014Финансы
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Только за неделю он составил $81 млн.
Отток средств из России продолжает бить рекорды / uk.wikipedia.org
Отток средств из инвестирующих в российские активы фондов за неделю с 15 по 21 мая составил $80,5 млн против притока в $47 млн на прошлой неделе, передает «Газета.Ru».
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