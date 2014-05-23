Долларизация депозитов в Украине составляет 43,4%

Уровень долларизации депозитов за первый квартал 2014 вырос на 6,6 п.п. и составил 43,4% в связи с курсовой переоценкой, сообщается в монетарном обзоре Национального банка Украины, размещенном на сайте регулятора.

Согласно сообщению, удельный вес долларовых кредитов в общем объеме вырос на 7,8 п.п. и составил 41,8%.

"Уровень долларизации депозитов за этот период увеличился на 6,6 п. п. - до 43,4%, что, в частности, связано с курсовой переоценкой… Уровень долларизации кредитного портфеля банков рос, учитывая курсовую переоценку кредитов в иностранной валюте. По состоянию на начало апреля 2014 года этот показатель составлял 41,8%, тогда как в начале текущего года - 34,0%", - говорится в обзоре.

В отчете отмечается, что показатель долларизации кредитов остается на значительно более низком уровне, чем до кризиса 2008 года (к началу 2009 года - почти 60%).

Согласно отчету, в первом квартале 2014 года политическая и социальная напряженность в Украине негативно влияла на ожидания экономических субъектов, и это сказалось на увеличении курсовой волатильности гривны и повышении чистого спроса на иностранную валюту.

«Валютные нетто - поступления в этот период уменьшились до 51,2 млн долл. США по сравнению с 2,5 млрд долл. США в соответствующем периоде 2013 года», - говорится в сообщении.

По данным регулятора, в первом квартале предложение иностранной валюты было меньше, чем спрос на нее в обоих сегментах межбанковского валютного рынка Украины. На безналичном рынке чистый спрос на иностранную валюту составил 4,7 млрд долл., с пиковым объемом 3 млрд долл., в феврале, на наличном рынке – 1,8 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в марте текущего года снизился на 3,2%, до 379,5 млрд грн в национальной валюте и на 7,1%, до 26,5 млрд долл. в иностранной валюте.

Объем депозитов в национальной валюте в марте снизился на 3,2% - до 379,5 млрд грн (с начала года - на 10,1%). В том числе депозиты физических лиц снизились на 5,3% (с начала года - на 12,8%) - до 221,2 млрд грн, юридических лиц - на 0,2% (с начала года - на 6,2%) - до 158,3 млрд грн.

Объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в марте снизился на 7,1% (с начала года - на 14,0%) - до 26,5 млрд долл. В том числе депозиты физических лиц снизились на 6,4% (с начала года - на 13,7%) - до 19,8 млрд долл., юридических лиц - на 9,0% (с начала года - на 15,0%) - до 6,6 млрд долл.