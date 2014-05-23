В российском правительстве утверждают, что договорись с Visa и MasterCard

Visa и MasterCard в течение полутора лет могут создать в России собственного оператора платежной системы, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

"Они обратились в правительство с предложением в течение полугода обеспечить режим налаживания отношений с российскими платежными системами с тем, чтобы в течение года – полутора создать российскую компанию, чисто Visa или MasterCard", - сказал Силуанов по итогам встречи с представителями глобальных платежных систем в рамках ПМЭФ.

По его словам, обе компании высказали позицию, что хотят продолжить работу в России, несмотря на проблемы в связи с новым законодательством о национальной платежной системе, в частности, с требованием обеспечительных мер.

Закон, принятый после того, как Visa и MasterCard из-за введения санкций США прекратили обслуживать карты ряда российских банков, обязал зарубежные платежные системы с 1 июля ежеквартально вносить обеспечительные взносы на специальный счет в Банк России в размере 25% от среднедневного оборота. Visa и MasterCard считают требования чрезмерно жесткими. Первая из них и вовсе заявляла, что готова отказаться от работы в России.

«Они готовы работать в рамках действия этого закона под российской юрисдикцией, но вопрос о создании российского оператора в лице Visa и MasterCard потребует времени. До этого момента они готовы работать во взаимодействии с действующими в России расчетными системами», - уточнил Силуанов.

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Гендиректор MasterCard в России Илья Рябый подтвердил, что в ходе встречи представителей глобальных платежных систем с главой Минфина РФ и первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым компании предложили собственное видение решения проблем. «Наши предложения были приняты достаточно благосклонно, мы получили предварительное одобрение этих инициатив от правительства. Но естественно, решение, которое будет сейчас приниматься, зависит в первую очередь от согласования, которое будет приниматься непосредственно президентом», - сказал Рябый.

Если эти предложения пройдут, негативные факторы от введения нового закона о платежных системах в РФ для Visa и MasterCard будут сняты, добавил он.