Нацбанк отозвал валютную лицензию у «Актабанка»

Национальный банк Украины отозвал лицензию на проведение валютных операций у «Актабанка» (г. Днепропетровск), входящего в группу средних по активам, говорится в письме регулятора, текстом которого располагает УНИАН.

«Согласно распоряжению Национального банка от 22 мая N 299-р генеральная лицензия на осуществление «Актабанком» валютных операций отозвана», - говорится в письме.

Нацбанк объясняет свое решение нарушениями банком требований действующего законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Напомним, что 21 мая Нацбанк сообщил о проведении проверок 8 банков по валютному законодательству и приостановке доступа проверяемых банков к Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины на время проверок.

Справка УНИАН. «Актабанк» работает на рынке Украины с 2008 года и входит в группу средних финучреждений. По информации на сайте НБУ, основними владельцами банка являются граждане Кипра через компанию «Центр-Агро-Трейд». СМИ связывают «Актабанк» с бизнесменом Вадимом Ермолаевым.

