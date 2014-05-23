СБУ в Киеве разоблачила конвертационный центр по финансированию террористов

14:32, 23 мая 2014
Финансы
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Только с начала этого года в наличность было конвертировано 700 млн грн, в том числе для закупки оружия.

За год было отмыто 6 млрд грн / Фото УНИАН

Сегодня ночью в Киеве были разоблачены три банковских учреждения, через которые переводились в наличность миллионные суммы для финансирования сепаратистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

По его словам, в конвертационный центр также входили три юридических офиса, 20 квартир, несколько десятков транспортных средств.

Как отметил председатель СБУ, только с начала этого года в наличность было конвертировано 700 млн грн, в том числе для закупки оружия.

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“У нас есть стойкое подозрение, что бывшее руководство Генпрокуратуры руководило и распределяло обязанности в этой структуре”, - сказал Наливайченко. 

Он добавил, что, по имеющейся на данное время информации, только на протяжении прошлого года “было отмыто в этой стиральной машине 6 млрд грн”.

Наливайченко отметил, что СБУ будет настаивать на том, чтобы после завершения расследования состоялся открытый суд для того, чтобы граждане увидели, кто непосредственно из правоохранительных органов руководил этой структурой.

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