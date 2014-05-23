Эксперты объясняют снижение госдолга Украины девальвацией гривни

Снижение объема государственного и гарантированного государством долга в первом квартале текущего года в долларовом эквиваленте обусловлено девальвацией гривни, полагают эксперты.

«Результат по госдолгу в марте – это последствия девальвации», - сказал в комментарии УНИАН руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. По оценкам эксперта, в действительности внутренний долг вырос на 4,9 млрд грн или на 1,6%, но поскольку гривня сильно девальвировала, то в долларах внутренний долг снизился на 2,3 млрд долл. или на 7,4%. Что касается внешнего долга, то эксперт отмечает его небольшое снижение, на 190 млн долл. по причине выплат МВФ.

«Так что в долларах долг уменьшился, но долговая нагрузка на экономику выросла. Если брать по отношению к ВВП, то долг сильно вырос: если на конец года государственный долг составлял 40,2% ВВП, то на конец марта это уже было 48,7% ВВП», - подчеркнул Паращий.

Старший финансовый аналитик группы «Инвестиционный Капитал Украина» Тарас Котович также объясняет разнонаправленность изменения объёма госдолга в разных валютах изменением курса национальной валюты. «С одной стороны, долг, номинированный в иностранной валюте, увеличился. И наоборот, долг в национальной валюте уменьшился при его перерасчёте по курсу гривня/доллар», - пояснил он.

По оценкам эксперта, в первом квартале объём госдолга действительно немного снизился, так как выплаты по погашению составили больше, чем было привлечено финансирования.

«Что же касается перспектив на оставшуюся часть года, то объем госдолга продолжит расти за счёт уже привлеченных в мае займов, а также новых заимствований и выпусков облигаций для пополнения уставных капиталов. Окончательный объем долга также продолжит напрямую зависеть от обменного курса национальной валюты», - прогнозирует Котович.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 1 апреля составила 65,894 млрд долл. (721,837 млрд в гривневом эквиваленте), что на 7,216 млрд долл., или на 9,87%, меньше показателя на начало текущего года в 73,110 млрд долл.

Напомним, Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш кредита в объеме 3,19 млрд долл. в рамках двухлетней программы сотрудничества на 17 млрд долл. 7 мая.

Возобновление сотрудничества с МВФ «разморозило» для Украины ряд программ по получению финансовой помощи от широкого круга финансовых организаций, которая, по оценкам экспертов, может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет. В частности, 19 мая Украина разместила пятилетние евробонды на 1 млрд долл. под гарантии правительства США по беспрецедентно низкой ставке купона в 1,8% годовых. Также 13 мая был подписан меморандум о макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине в объеме 1 млрд евро, первый транш которой в размере 100 млн евро поступил в Украину 20 мая.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

