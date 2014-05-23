Доллар к закрытию межбанка поднялся до 12,05 грн

В пятницу, 23 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,9900/12,0500 грн/долл. против 11,9300/11,9950 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,3390/16,4250 грн/евро против 16,2430/16,3355 грн/долл. на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3615/1,3655.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3479/0,3517 грн/рубль против 0,3478/0,3497 грн/рубль на 12:00.

Читайте такжеЭксперты объясняют снижение госдолга Украины девальвацией гривни

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,9200/12,0000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,2915/16,4050 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3467/0,3491 грн/рубль.