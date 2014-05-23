UniCredit Bank приостановил работу нескольких отделений на востоке Украины

UniCredit Bank приостановил работу ряда своих отделений в городах Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь в связи с эскалацией ситуации на востоке Украины, сообщается на сайте банка.

«UniCredit Bank считает приоритетной безопасность своих клиентов и сотрудников, поэтому мы не можем не реагировать на риски текущей ситуации», - говорится в сообщении.

Банкоматы учреждения продолжают работать, в то же время банк советует клиентам на востоке Украины по возможности совершать операции с помощью интернет-банкинга.

Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжается активная фаза Антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов. В результате боевых столкновений с террористами ночью 22 мая под Волновахой (Донецкая обл.) погибло 16 человек, 32 — ранены.

22 мая на Луганщине террористы трижды штурмовали отдел пограничной службы «Станично-Луганское», в то же время снайперы обстреливали пограничников. Кроме того, неизвестные взорвали двухколейный участок, а на станции Рубежное обстреляли железнодорожный вокзал.

Справка УНИАН. UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка»

Банки являлись частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия), в декабре 2013 года был завершен процесс их интеграции, и объединенный банк продолжает работу под новым названием UniCredit Bank.

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