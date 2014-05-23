Дания обещает оказать Украине финпомощь

Дания обещает оказать Украине финансовую помощь и поддержку конституционным реформам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор во время общего подхода к журналистам вместе с и.о. министра иностранных дел Украины Андреем Дещицей и министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом.

“Дания окажет финансовую помощь в вопросе перехода Украины к надлежащему уровню самоуправления и управления страной. Также мы окажем финансовую поддержку вашим конституционным реформам”, - сказал он.

В свою очередь министр иностранных дел Эстонии отметил, что его страна готова оказать поддержку и поделиться своим опытом с Украиной в тех сферах, где Украина считает нужным. В частности, в вопросах высоких технологий и развития информационных технологий.

Кроме того, Эстония увеличила количество грантов для украинских студентов, которые хотят учиться в вузах Эстонии, сказал министр.