Коалицию цементируют таможней

В начале марта правительство Арсения Яценюка сформировало ликвидационную комиссию в отношении Министерства доходов и сборов, назначив ответственных за осуществление налоговой и таможенной политики.

«Минздох должен быть ликвидирован», - заявил с парламентской трибуны без пяти минут премьер Яценюк. К концу марта главой налоговой был назначен Игорь Белоус, а руководителем таможни стал Виталий Науменко. Прошло несколько месяцев, однако до сих пор нет внятного ответа от правительства на вопрос, какая же судьба ждет Министерство доходов и сборов. Не исключено, что налоговую и таможню оставят объединенными, но понизят статус — с министерского до службы, подчиненной Минфину.

Кандидатуру Науменко на пост главного таможенника предложил бизнес. Новой власти ничего не оставалось, как согласиться с этим. Во-первых, нужно было срочно заполнять кадровые вакансии после стремительного бегства команды Януковича. Во-вторых, таможня уже давно является одной из самых коррупционных ведомств, где чрезвычайно высокий уровень прилипания кэша к рукам слуг народа.

К тому же, Науменко в таможне был отнюдь не новичок. Он работал в государственной таможенной службе, возглавляя департамент таможенной доставки. Но в 2010 году уволился, отказавшись работать со скандально известным Игорем Калетником, который с приходом Януковича к власти возглавил Таможенную службу.

Кстати, Калетник сохранял влияние на таможню даже после того, как был избран в 2012 году народным депутатом, а само ведомство вместе с налоговой «ушло» в Министерство доходов и сборов.

Однако в самое ближайшее время вопрос ротации в руководстве таможни может возникнуть с новой силой. Этому способствуют два ключевых фактора – избрание нового президента и необходимость цементирования коалиции в Верховной Раде.

Тут появились сразу несколько кандидатур. В том числе и бывших ставленников Игоря Калетника. Речь идет Сергее Семке, занимавшего пост заместиля главы гостаможни в 2010-2012 годах и Геннадии Романенко, который находится в отпуске и формально является главой Киевской региональной таможни.

Откуда они берутся

Появления старых-новых соискателей не случайно. К примеру, Семка во время правления Калетника в таможне отвечал за организацию контроля и оформления товаров. Этот департамент при прошлой власти считался одним из наиболее коррумпированных в структуре таможенных органов. Он также занимал посты заместителя начальника Бориспольской таможни, директора Департамента организации таможенного контроля, начальника Киевской центральной специализированной таможни, главы Департамента таможенной стоимости и классификации Гостаможслужбы.

Когда таможню и налоговую отдали на откуп к близкому к «семье» Януковича Александру Клименко, Семка стал помощником влиятельного народного депутата-регионала Виталия Хомутынника.

После бегства Януковича Хомутынник буквально на следующий день вышел из Партии регионов и стал первым заместителем председателя депутатской группы «Экономическое развитие». Группа вошла в новую коалицию и с каждым днем начинает все больше диктовать условия большинству, остро нуждающемуся в количестве голосов для принятия решений. Одно из таковых — возвращение Семки в руководство таможни.

«Меня вообще-то удивляет, почему на последнем заседании Верховной Рады фракция так называемой старой команды не голосовала ни за одно решение, включая вопросы евроинтеграции, антикоррупционной сферы. Возможно, им нужно задать вопрос, какие назначения они ожидают. Другой версии я не вижу», - заявил УНИАН исполняющий обязанности лидера фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Сергей Соболев, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном назначении Семки главой таможни.

Эксперты также называют Хомутынника лоббистом еще одного назначения на таможню – Геннадия Романенко. По информации УНИАН, он официально до сих пор находится в двухмесячном отпуске и числится начальником Киевской межрегиональной таможни, которая занимается оформлением почти 35% поступающего в Украину импорта. Исполняющим обязанности начальника этой таможни пока является Игорь Бессмертный.

Между тем, биография у Романенко — кума и земляка Игоря Калетника – не менее героическая. В 2011 году он подал в отставку с поста Киевской межрегиональной таможни после того, как часть его подчиненных была поймана на взятках сотрудниками СБУ.

Тогда Калетнику удалось «отмазать» кума и друга, отправив его в ссылку – назначил начальником Полтавской таможни. Когда шум и скандал улегся, Романенко снова вернули на Киевскую таможню.

Однако у новой власти к Романенко могут быть вопросы по другому поводу. Генеральная прокуратура совместно с СБУ расследуют уголовное дело по оформлению должностными лицами Киевской таможни ввоза оружия и светошумовых гранат, из-за которых во время мирных акций на Майдане погибли люди.

Старые кадры все контролируют

Входящий в группу «Суверенная европейская Украина» Олесь Доний не удивлен появлением информации о ставленниках Калетника.

«Когда на заседании Верховной Рады в зале появились Олейник и Калетник, то первого выгоняли, а вот второго никто не трогал, наоборот – ему пожимали руку. К сожалению, таможня, налоговая находятся под влиянием тех самых людей, которые были и раньше. И я не вижу возможности что-либо изменить в ближайшее время. Будущий президент вынужден будет договариваться с теми же группами в Верховной Раде, которые, такое впечатление, заинтересованы в реализации всех старых схем», - поделился своим наблюдением депутат.

Между тем, и.о. главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев заявил, что его коллеги будут выступать против возвращения Семки и Романенко на таможню.

«Ни я, ни мои коллеги из других фракций, которые всегда были в оппозиции прошлой власти, никогда за них не подпишутся», - подчеркнул депутат.

Вместе с тем он сообщил, что позиция фракции «Батькивщина» неизменна: «На эту должность имеет право только один человек, который зарекомендовал себя как с профессиональной, так и принципиальной стороны. Это – Макаренко. Других там (на таможне, – УНИАН) не может быть».

Как известно, Анатолий Макаренко занимал пост главы таможни в правительстве Тимошенко. За таможенное оформление 11 млрд кубометров газа в пользу «Нафтогаз» в 2010 году был арестован, а в 2012 году приговорён к 4 годам лишения свободы условно. Уже с приходом новой власти, в марте 2014 года, решением суда признан несудимым.

Вероятнее всего, и у других парламентских фракций есть свои кандидатуры на посты в налоговую и на таможню. Но о них, скорее всего, станет известно после президентских выборов. Помешать возвращению в таможню старых кадров должен Люстрационный комитет во главе с Егором Соболевым. Однако, увы, комитету пока не до таможни. В приоритетах — разгрести «авгиевы конюшни» в отечественных судах и прокуратуре…

Игорь Николаенко, Нана Черная