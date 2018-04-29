Баланс недели: экономическое дно, "миграция" газа и деньги Запада

Минувшая неделя началась с новостей от Госстата о продолжающемся падении промышленного производства. Спад в апреле текущего года по сравнению с апрелем 2013-го составил 6%. Но экспертов это не огорчило, так как ожидали более сильного сокращения промпроизводства. Несмотря на то, что, по данным Госстата, в ключевых отраслях - химия, машиностроение и металлургия - наблюдалось резкое падение, небольшой подъем был зафиксирован в сельском хозяйстве и энергетике, эксперты утверждают - прожитые четыре первых месяца 2014 года не дают основания говорить об обвале экономики. Более того, и правительство, и эксперты считают, что экономика Украины достигла дна и в будущем ее ждет рост. Стабилизации ситуации будет способствовать назначенные на 25 мая досрочные президентские выборы. Наблюдается также заинтересованность Украиной иностранных инвесторов. Единственный сдерживающий фактор — непредсказуемость России. Абсолютно не понятно, насколько велико желание агрессора, поглотившего Крым, продолжать дестабилизировать ситуацию в восточных регионах страны.

Эксперты продолжают прогнозировать спад экономики Украины в текущем году на уровне от -3% до -10%, но уже в 2015 году - рост на 3,5%. В частности, на минувшей неделе об этом завили специалисты Минэкономразвития.

Финансовые новости

Позитивными новостями на минувшей неделе поделился Минфин. Госдолг Украины в первом квартале текущего года снизился на 7,2 млрд долл. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 1 апреля составила 65,894 млрд долл.

Прямой и гарантированный государством внешний долг в январе-марте снизился на 608 млн долл., или на 1,62%, - до 36,960 млрд долл., внутренний - на 6,608 млрд долл., или на 18,59%, - до 28,934 млрд долл.

В стороне от формирования потока положительных новостей не остался и ключевой кредитор страны - Международный валютный фонд. В эксклюзивном интервью УНИАН постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше, похвалив реформаторский курс новой власти, сказал, что в конце июля-начале августа Украина может получить второй транш кредита в объеме 1,4 млрд долл. в рамках выполнения двухлетней программы сотрудничества.

«Мы ожидаем приезда оценочной миссии в конце июня - начале июля. Дата визита пока не утверждена. Как только узнаем, обязательно сообщим, - сказал Ваше. - Но пока план такой: миссия будет работать в Украине, затем к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш. Речь идет о порядка 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег – конец июля - начало августа».

При этом Ваше подчеркнул, что миссия будет сконцентрирована на оценке экономической ситуации, а также прогресса, который должен быть достигнут по сравнению с мартом 2014 года. «В основном это будут макроэкономические вопросы», - подчеркнул Ваше.

Важным событием минувшей недели стало одобрение Всемирным банком пакета финансовой помощи Украине общей стоимостью 1,48 млрд долл.

Первый заем в размере 750 млн долл. будет направлен на поддержку бюджета, муниципальные теплоэнергетические компании в 10 городах страны получат 382 млн долл. в рамках повышения энергоэффективности, а в рамках проекта развития городской инфраструктуры будет предоставлено 350 млн долл. десяти водоснабжающим коммунальным предприятиям и одной компании по утилизации твердых отходов.

Точка газа

Впервые за всю историю украинско-российских газовых отношений Киев заговорил о прекращении эры российской монополии на транзит газа по украинской трубе.

Премьер-министр Арсений Яценюк выступил с официальным предложением ЕС о переносе точки приема российского газа на российско-украинскую границу.

«Предлагаем перенести точку приема российского природного газа на российско-украинскую границу и подписать новые соответствующие договоры, которые позволят европейским газовым компаниям использовать свободные мощности украинских подземных хранилищ газа в общих интересах энергетической безопасности», - сказал он.

На данный момент весь российский газ, поставляемый европейским потребителям через территорию Украины, отпускает «дочка» «Газпрома» на западной границе нашей страны. Затраты на транспортировку топлива по территории Украины «Газпром» берет на себя. Такое монопольное положение российской компании ставит крест на идеи создания восточноевропейского газового хаба на базе украинских хранилищ. По сути, «Газпром» в понимании европейских компаний является оператором украинской ГТС, а Украина - лишь собственником закопанного в землю железа, за временное использование которого российский газовый гигант платит сущие копейки.

В идеале, «Газпром» должен освободить транзитные мощности украинской ГТС и уйти на восточную границу. Там он будет передавать газ европейским компаниям. Они, в свою очередь, будут заключать отдельные договоры с «Укртрансгазом» на использование свободных мощностей украинской трубы. Кроме этого, уже европейский газ сможет храниться в украинских хранилищах, принося в бюджет куда больше денег, нежели «дружба» с «Газпромом». Также Украина сможет стать участников виртуального рынка газа, когда в процессе закупки углеводородов отсутствует физическая составляющая транспортировки. Что, безусловно, снижает их конечную стоимость.

Европейская комиссия положительно отреагировала на инициативу украинского правительства, но с оговоркой: «Изменение пункта поставки газа на восточную Украину европейскими компаниями - это коммерческое дело. Потому это должны обсуждать сами компании», - заявила Сабин Бергер, пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

Таким образом, рисовать безоблачное «газовое» будущее Украины пока рано. Стороны обменялись мнениями лишь на политическом уровне. Дело за компаниями. «Газпром» имеет десятки долгосрочных договоров с европейцами. Захотят ли стороны менять существующее положение? Одного желания Украины мало.

Еще одним важным событием на «газовом» рынке Украины стало то, что «Нафтогаз» спустя две недели после начала импорта углеводородов с территории Венгрии увеличил суточные поставки топлива более чем в 100 раз - до 2,46 млн кубометров. В то же время, данный объем пока не достигает максимальной технической возможности в 16 млн кубометров газа в сутки.

О другом понемногу

Другими важными событиями минувшей недели для экономики страны стали: Кабмин решил выпустить пятилетние облигации внутреннего государственного займа; с 22 мая Нацбанк ввел временную администрацию в «Промэкономбанке» сроком на 3 месяца - до 21 августа 2014 года.

Общий объем облигаций может составить 16,4 млрд грн, а выпуск будет осуществлен несколькими траншами, после утверждения реестра компаний, желающих приобрести эти долговые бумаги. Реестр утверждает Минфин. Первой официально заявила о желании обзавестись НДС-облигациями одна из крупнейших в Украине горнорудная компания Ferrexpo.

Что же касается «Промэкономбанка», то вкладчики могут получить средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам, с процентами на дату признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

Артем Белоусов (УНИАН)