Украинские банки за 4 месяца получили 4,5 млрд гривень убытка

Банковская система Украины по итогам января-апреля 2014 года получила 4,452 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 4,087 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в апреле банки получили 2,459 млрд грн убытка.

Согласно сообщению, доходы банков в январе-апреле 2014 года выросли на 36,04% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 69,998 млрд грн, расходы - на 57,17%, до 74,450 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам первого квартала 2014 года получила 1,993 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 3,126 млрд грн.

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.