Активы украинских банков в апреле выросли до 1,33 трлн гривень

Активы банков Украины в апреле по сравнению с мартом 2014 года выросли на 14 млрд грн, или на 1,06% - до 1,330 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, с начала года, в январе-апреле, активы банков выросли на 52 млрд грн, или на 4,07%.

Общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, в апреле по сравнению с мартом выросли на 19 млрд грн, или на 1,30% - до 1,482 трлн грн. С начала года общие активы выросли на 73 млрд грн, или на 5,18%.

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Обязательства банков в апреле выросли на 18 млрд грн, или на 1,59% - до 1,151 трлн грн, с начала года – на 66 млрд грн, или на 6,08%.

Капитал банков в апреле снизился на 4,004 млрд грн, или на 2,19% - до 178,500 млрд грн, с начала года – на 14,099 млрд грн, или на 7,32%.

По состоянию на 1 мая 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имели 180 банков, в том числе один - лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в марте по сравнению с февралем 2014 года выросли на 26 млрд грн или на 2% - до 1,316 трлн грн.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом активы банков выросли на 13,39% - до 1,278 трлн грн.