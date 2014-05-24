Доля иностранного капитала в банках Украины сократилась до 33,5%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в апреле 2014 года по сравнению с мартом сократилась на 0,1 п.п. - до 33,5%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, по итогам января-апреля текущего года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 0,5 п.п. по сравнению с началом года.

Количество банков с иностранным капиталом в Украине не изменилось и составляет 51 банк, в т.ч. количество банков со 100% иностранным капиталом также не изменилось и составляет 19.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в марте 2014 года по сравнению с февралем сократилась на 0,3 п.п. - до 33,6%.

В 2013 году доля иностранного капитала сократилась на 5,5 п.п. - до 34%.

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