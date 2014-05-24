Ряд банков временно приостанавливают работу отделений на востоке Украины

В частности, банк «Пивденный» сообщил, что 21 мая в 11:05 отделение банка в Мариуполе подверглось нападению лиц, вооруженных огнестрельным стрелковым оружием и гранатометом, что подвергло опасности жизнь сотрудников и клиентов банка.

«Учитывая вышеизложенное, социально-политическое напряжение в обществе, ухудшение криминогенной ситуации в регионе, для предотвращения возможной угрозы жизни и здоровью работников и клиентов банка, а также с целью обеспечения сохранности ценностей, руководством банка принято решение о временной приостановке работы всех отделений в Донецкой и Луганской областях», - говорится в сообщении на сайте банка.

Об изменении графика работы отделений в Луганской и Донецкой областях сообщил «Фидобанк». В частности, банк временно приостановил работу отделений двух отделений в Луганске, одного отделения в Северодонецке, двух отделений в Донецке и одного отделения в Мариуполе.

«Решение об изменениях в графике работы отделений было принято в связи с ситуацией в регионе. Работу некоторых отделений пришлось приостановить из соображений безопасности клиентов и сотрудников», - сообщается на сайте банка.

Банк «Финансовая инициатива» приостановил деятельность отделений Луганского регионального управления. «В связи со сложной политической ситуацией в городе Луганск, банк «Финансовая инициатива» временно приостанавливает деятельность отделений Луганского регионального управления. О возобновлении работы отделений будет сообщено дополнительно», - сообщил банк на сайте.

Банк «Форум» приостановил работу 12 своих отделений в Донецке, Краматорске, Мариуполе, Луганске, Красном Луче, Свердловске, Алчевске и Рубежном. «По техническим причинам с 23 по 27 мая не будут работать отделения банка… С 28 мая 2014 р. отделения будут работать в обычном режиме», - говорится в сообщении банка.

Напомним, что сегодня о приостановлении работы ряда своих отделений в городах Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь в связи с эскалацией ситуации на востоке Украины сообщил входящий в группу крупнейших по активам UniCredit Bank.

Банки предлагают клиентам пользоваться своими дистанционными сервисами для проведения безналичных платежей без посещения отделений.

Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов. В результате боевых столкновений с террористами ночью 22 мая под Волновахой (Донецкая обл.) погибло 16 человек, 32 — ранены.

22 мая на Луганщине террористы трижды штурмовали отдел пограничной службы «Станично-Луганское», в то же время снайперы обстреливали пограничников. Кроме того, неизвестные взорвали двухколейный участок, а на станции Рубежное обстреляли железнодорожный вокзал.