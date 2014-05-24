РФ и Китай заговорили о единой экономической зоне на Дальнем Востоке

Россия и Китая могут создать на Дальнем Востоке единую экономическую зону. Такое мнение высказал заместитель председателя КНР Ли Юаньчао, выступая на ПМЭФ. Он отметил, что крупные проекты стратегической важности представляют ключевую основу долгосрочного торгово-экономического сотрудничества, пишет "Прайм".

"Мы знаем, что в России придают большое значение развитию Дальнего Востока и рассматривают в этом плане Китай как приоритетного партнера. Китайское правительство в свою очередь поощряет активность китайского бизнеса в развитии российского Дальнего Востока", - подчеркнул Ли Юаньчао, предложив объединить в единое целое программу развития российского Дальнего Востока и стратегию подъема северо-востока Китая.

"Таким образом можно содействовать сопряжению рабочих сил, материальных и финансовых возможностей этих двух регионов. Превратить два региона в большой рынок с эффективным распределением ресурсов капитала и технологий и постепенно в новый экономический блок Азии. Если нам удастся соединить эти две точки и создать единую экономическую зону интеграции, тогда мы получим существенное развитие региона", - отметил Ли Юаньчао.

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