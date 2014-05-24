ЕС обсудит новые санкции против России на следующей неделе

Двухстраничный документ предполагает три сценария санкций - мягкий, средний и жесткий; он был распространен среди государств ЕС в прошлом месяце и станет основой для дискуссий на саммите 27 мая.

Согласно первому, мягкому сценарию, как говорится в документе, которым располагает Reuters, ЕС введет ограничения на импорт из России предметов роскоши, включая бриллианты, драгоценные металлы, меха, водку и икру.

Кроме того, ЕС может запретить экспорт в Россию удобрений, химикатов, шин и судов. Оборудование для сталелитейной промышленности и атомной энергетики будет исключено из этого списка.

В самом жестком варианте санкций Евросоюз обдумывает ограничения на рынках капитала, потенциальный запрет новых инвестиций в Россию, строгое применение норм ЕС в любых российских активах европейских компаний и полный запрет на импорт из РФ нефти и газа.

Запрет поставок нефти и газа будет иметь сильнейшее влияние на экономику. ЕС импортирует из России примерно 30 процентов всех необходимых энергоресурсов общей стоимостью 130 миллиардов евро, по данным за 2013 год, согласно цифрам Еврокомиссии. Некоторые страны практически полностью зависят от российских энергоресурсов.

Меры, обсуждаемые ЕС и называемые третьим раундом санкций, могут дополнить уже существующие ограничения для некоторых россиян и украинцев на въезд в Европу и владение активами. Санкции введены и против некоторых компаний.

На саммите во вторник лидеры обсудят список санкций, который будет содержать элементы из трех разных сценариев, сказал один из дипломатов.

"Набор конкретных мер уже был приготовлен... и включит в себя меры из всех трех сценариев, включая санкции в финансовом, энергетическом и секторе вооружений", - сказал дипломат на условиях анонимности.

Средний сценарий включает в себя ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с финансовыми структурами, на свободное движение капитала, так же как и запрет на импорт угля, ограничение судоходства и движение транспорта, паузу в инвестициях в российский энергетический сектор.

Deutsche Bank в своей записке отметил, что Европа может позволить себе ввести жесткие санкции против России, аргументируя это тем, что влияние на ВВП не будет разрушительным.

Даже если санкции заставят российскую экономику упасть на 10 процентов, влияние этого на Германию будет минимальным - примерно 0,5 процентных пункта ВВП в 2014 году, сообщил Deutsche Bank.