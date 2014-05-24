Россия может подать иск в ВТО после введения санкций

Россия может подать иск в ВТО и воспользоваться другими механизмами защиты в случае введения западными странами санкций против секторов российской экономики, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

В беседе с журналистами в кулуарах ПМЭФ он еще раз подчеркнул, что возможное введение таких санкций создаст очень плохой прецедент в ВТО.

"Если так будет сделано, Россия может обратиться в орган по разрешению споров ВТО. Если он примет решение в пользу России, то наши коллеги из США и Европы окажутся, что называется, в интересном положении. Если будет принято решение в пользу Европы по этому иску, то тогда ситуация возникнет еще более интересная. Это будет означать, что в практику ВТО будут внедрены такие санкции. Я могу назвать десятка три стран, которые тут же этим воспользуются", - сказал Белоусов.

Ряд российских официальных лиц заявляли, что введение экономических санкций против РФ противоречит нормам ВТО. Сам Белоусов в пятницу говорил, что это может привести к коллапсу этой международной организации.

Он добавил, что в случае экономических санкций Россия не ограничится только иском в ВТО. "Мы уже прорабатывали варианты действий", - сказал помощник президента.

Он также выразил надежду, что ЕС при принятии решений о секторальных санкциях против российской экономики учтет мнение и интересы своих компаний, работающих в России. "Потому что санкции ударят по ним", - пояснил он.