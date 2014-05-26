Евро снижается после выборов в Украине и в Европарламент

Дилеры ожидают слабой активности, потому что американские рынки закрыты по случаю Дня поминовения, а британские рынки - по случаю национального праздника, пишет Reuters.

Курс евро к доллару снизился на 0,1% до $1,3619, ранее упав до минимальной с февраля отметки $1,3615. Против иены евро торговался по 138,79. С 5 мая курс евро к доллару потерял более 2%, поскольку инвесторы рассчитывают, что Европейский центральный банк смягчит политику на июньском совещании.

Индекс доллара к валютной корзине снизился до 80,396, но близок к отмеченному в пятницу шестинедельному пику 80,443. Против иены доллар подешевел на 0,07 процента до 101,89 иены по сравнению с достигнутым в пятницу максимумом 1,5 недель 102,02 иены.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 9.30 обработала 50,26% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на внеочередных президентских выборах, которые состоялись 25 мая. Как передает корреспондент УНИАН, за Петра Порошенко проголосовали 53,86% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,1%, за Олега Ляшко - 8,48%, за Анатолия Гриценко - 5,48%, за Сергея Тигипко - 5,18%, за Михаила Добкина - 3,4%, за Вадима Рабиновича - 2,26%.