Доллар на межбанке поднялся до 12,10 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ'е котировками 11,9000/12,1000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 16,2100/16,4850.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3491/0,3550.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3624/26 (пятница - 1,3647/49).

Читайте такжеНБУ отключил 8 банков от валютного межбанка Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару составили 11,9900/12,0500 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро составили 16,3390/16,4250 грн/евро.

По отношению к российскому рублю котировки гривни составили 0,3479/0,3517 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3615/1,3655.