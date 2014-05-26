Эксперт-прогноз курса валют на текущую неделю

Пара EUR/USD на международном рынке на текущей неделе может оставаться под давлением на фоне политических новостей, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, итоги выборов в европарламент могут оказать давление на евро при условии, что не менее 25% мест получат, так называемые, евроскептики–партии, которые вряд ли будут поддерживать проведение экономических реформ.

Из макроэкономических отчетов внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из Германии по рынкам труда за май (28 мая) и розничных продаж за апрель (30 мая). Слабые отчеты в очередной раз усилят ожидания реального, а не вербального, вмешательства в монетарную политику со стороны ЕЦБ в направлении ее смягчения.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, евро на международном рынке на текущей неделе может колебаться в диапазоне 1,3500 – 1,3650. Средний курс продажи наличного евро при стабильном курсе доллара может составить 16,49 – 16,67 грн.

Динамика гривни на текущей неделе будет зависеть от результатов выборов президента Украины. Если они пройдут в один тур – гривня может начать постепенно укрепляться. В тоже время, низкий спрос на иностранную валюту со стороны населения и значительное падение девальвационных ожиданий будут оказывать некоторую поддержку гривне. По мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, средний курс продажи наличного доллара на неделе может находиться в диапазоне 11,85 – 12,3 грн.

Динамика российского рубля на территории Украины в ближайшую неделю может смениться на негативную. Большей частью это будет зависеть от поведения гривни. Кроме того, фактором давления и основным опасением для российской валюты является вероятность введения Западом дополнительных санкций в отношении РФ после президентских выборов в Украине. В то же время, на международном рынке не исключено укрепление рубля, что вызвано последней договоренностью России и Китая о взаиморасчетах без участия американского доллара. То есть, торговый оборот между двумя странами будут обслуживать только их национальные валюты. Средний курс продажи наличного рубля в Украине в этот период может колебаться в диапазоне 0,345 – 0,357.