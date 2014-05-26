Россиянам советуют запастись наличкой перед поездкой в Крым

Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) советует россиянам, планирующим отдыхать в аннексированном Крыму, заранее снимать наличные, так как на полуострове работают только 56 банкоматов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информируем туристов, планирующих отдыхать на территории «Крымского федерального округа» в период летнего сезона 2014 года, о целесообразности наличия для оплаты за товары, работы и услуги необходимых сумм наличных денежных средств, с учетом возможных сложностей, связанных с использованием для этих целей платежных карт», - говорится в сообщении.

По информации Банка России на 20 мая, в Крыму получить наличные средства с использованием платежных карт VISA и MASTERCard можно в 56 банкоматах и 10 пунктах выдачи наличных кредитных организаций. При этом осуществляются мероприятия по вводу в эксплуатацию банкоматов, обеспечивающих проведение операций с платежными картами платежной системы «Универсальная электронная карта».

Подчеркивается, что для обеспечения полноценного функционирования в Крыму инфраструктуры для осуществления операций с использованием платежных карт потребуется достаточно длительное время, что связано с необходимостью решения не только технических, но и организационно-правовых вопросов.

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По данным УНИАН, крупные российские банки очень осторожно выходят на рынок банковских услуг в Крыму, так как опасаются попасть под санкции Запада.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Национальный банк Украины запретил украинским банкам до окончания российской оккупации осуществлять деятельность в Крыму. «Правление Национального банка было вынуждено 6 мая принять решение (временно, до окончания оккупации) прекратить дальнейшую деятельность украинских банковских учреждений и их обособленных подразделений на указанной территории», - говорится в сообщении НБУ.

Соответствующее решение принято, учитывая невозможность осуществлять банковское регулирование и надзор, валютный контроль и государственный финансовый мониторинг за деятельностью банков и их обособленных подразделений, расположенных на территории Крыма и Севастополя.

«Дальнейшее функционирование банков в условиях оккупации будет нарушением законодательства Украины в связи с невозможностью выполнения такими банками и их обособленными подразделениями требований законодательства Украины, нормативно-правовых актов Национального банка», - отмечается в сообщении.

16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей автономии.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации, а 2 апреля - закон об особенностях функционирования финансовой системы аннексированного Крыма «на переходный период», в рамках которого банки для продолжения работы на территории полуострова должны получить разрешительные документы центрального банка РФ, отчитываться перед ним и перечислять взносы в систему гарантирования депозитов РФ.

С марта украинские банки начали приостанавливать работу в Крыму из-за неопределенности юридического статуса банковской системы полуострова.

Центробанк РФ с 21 апреля запретил деятельность ряда структурных подразделений украинских банков на территории Крыма и Севастополя, в том числе для банков «ПриватБанк», «ВиЭйБи Банк», «Киевская Русь» и «Имэксбанк».

Кроме того, под запрет центробанка РФ попали подразделения «Ощадбанка», «Марфин Банка», «Укрсоцбанка», «УкрСиббанка», «Дельта Банка», «Городского коммерческого банка», банка «Форум», «Автокразбанка» и «Платинум Банка», сообщается 26 мая на сайте ЦБ РФ.