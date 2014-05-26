Доллар на межбанке опустился до 11,95 грн

В понедельник, 26 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ'е котировками 11,9000/12,1000, к 12:00 цены понизились до 11,8500/11,9500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,2100/16,4850, к 12:00 цены ушли вниз до 16,1605/16,3030.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3491/0,3550, к 12:00 цены снизились до 0,3469/0,3498.

Читайте такжеУкраинский рынок акций позитивно отреагировал на выборы президентаНа международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3624/26, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару составили 11,9900/12,0500 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро составили 16,3390/16,4250 грн/евро.

По отношению к российскому рублю котировки гривни составили 0,3479/0,3517 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3615/1,3655.