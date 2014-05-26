Объем освоенных капинвестиций за квартал упал на 23%

Объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в первом квартале 2014 года составил 42,625 млрд грн, что на 23,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, на конец первого квартала наибольший объем освоенных капинвестиций приходится на Киев - 28%, или 11,988 млрд грн, Днепропетровскую область – 9,1%, или 3,866 млрд грн., Донецкую область – 8,7%, или 3,726 млрд грн.

В январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост капинвестиций зафиксирован в Херсонской области – на 76% до 477,9 млн грн, Ивано-Франковской области – на 73,8%, до 1,345 млрд грн, Хмельницкой области - на 41%, до 693 млн грн.

Наибольшее снижение капинвестиций зафиксировано в Автономной республике Крым – на 76,9%, до 1,652 млрд грн, Одесской области – на 70,1%, до 1,350 млрд грн, Николаевской области - на 64,4%, до 663,2 млн грн.

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы – 40,827 млрд грн, из них на капремонт – 2,340 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций традиционно являются собственные средства предприятий и организаций – 30,165 млрд грн, или 70,8% общего объема инвестиций.

Как сообщал УНИАН, объем освоенных капитальных инвестиций в Украине по итогам 2013 года снизился на 11,1% по сравнению с 2012 годом - до 247,892 млрд грн.

По итогам 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций в Украине составил 263,73 млрд грн, что на 8,3% больше показателя 2011 года.

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