Украина подписала соглашение со Всемирным банком по кредитам на $1,5 млрд

Члены правительства Украины подписали кредитные договоры со Всемирным банком по финансированию трех новых проектов в Украине общей стоимостью в 1,48 млрд долл., одобренных советом банка 22 мая этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, первый договор по кредиту на 750 млн долл. на политику развития подписал министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета, второй договор на 382 млн долл. по проекту повышения энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения - министр финансов Украины Александр Шлапак, третий договор на 350 млн долл. по проекту развития инфраструктуры - замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Григорий Семчук.

Со стороны Всемирного банка договоры подписал директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан.

Церемония подписания договоров состоялась в представительстве Всемирного банка в Украине.

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