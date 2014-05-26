Кабмин увеличит уставный капитал «Укрэксимбанка» на 175 млн гривень
Кабинет министров Украины увеличит уставный капитал входящего в группу крупнейших финансовых учреждений Государственного «Укрэксимбанка» на 1,06%, или на 174,990 млн грн, - до 16,689 млрд гривень.
Соответствующее постановление №142 размещено на сайте правительства.
Согласно постановлению, увеличение капитала банка будет проводиться путем увеличения номинальной стоимости акций с 1 446,71 грн до 1 462,04 грн. На увеличение капитала будет направлена часть прибыли за 2012 год и нераспределенной прибыли прошлых лет с сохранением в собственности государства 100% акций.
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Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль на 29,28% - до 198,616 млн грн.
Банк работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших, 100% акций банка принадлежит государству.
В сентябре 2013 года Кабмин увеличил уставный капитал государственного «Укрэксимбанка» на 67,234 млн грн, или на 0,41%, - до 16,514 млрд грн.