Кабмин увеличит уставный капитал «Укрэксимбанка» на 175 млн гривень

Соответствующее постановление №142 размещено на сайте правительства.

Согласно постановлению, увеличение капитала банка будет проводиться путем увеличения номинальной стоимости акций с 1 446,71 грн до 1 462,04 грн. На увеличение капитала будет направлена часть прибыли за 2012 год и нераспределенной прибыли прошлых лет с сохранением в собственности государства 100% акций.

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Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль на 29,28% - до 198,616 млн грн.

Банк работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших, 100% акций банка принадлежит государству.

В сентябре 2013 года Кабмин увеличил уставный капитал государственного «Укрэксимбанка» на 67,234 млн грн, или на 0,41%, - до 16,514 млрд грн.