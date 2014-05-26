«Крымпочта» с завтрашнего дня прекращает прием платежей в гривне

«Крымпочта» с 27 мая останавливает прием платежей в гривне. Об этом заявил нелегитимный министр по информации и массовым коммуникациям аннексированного Крыма Дмитрий Полонский, передает «Газета.Ru».

Читайте также"Власть" Крыма не собирается договариваться с Украиной о подаче водыПо его словам, крымчане об этом проинформированы, а сокращение срока приема платежей произошло из-за нестабильной ситуации с курсом гривни. Полонский заявил, что в случае соблюдения сроков и прекращения платежей в гривне 1 июня, «государство потеряет не менее 10 млн рублей из-за курсовой разницы». По его словам, невозможно физически «успеть собрать денежную массу, пересчитать ее, перевести в безналичную форму и рассчитаться с контрагентами».

Читайте такжеС 26 мая вводится запрет на вывоз продуктов из КрымаНапомним, Госдума приняла закон, сокращающий на 1,5 года срок хождения украинской гривни на территории Крыма и Севастополя - до 1 июня 2014 года.