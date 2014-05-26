Украина надеется получить от ВБ еще $500 млн на стабилизацию банков

Правительство Украины планирует до конца июля подписать со Всемирным банком договор по еще одному кредиту на 500 млн долл. для стабилизации банковского сектора, сообщил сегодня журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе церемонии подписания кредитных договоров со Всемирным банком.

«Мы работаем над рядом кредитов. Один из них – 500 млн долл. на повышение способности банковского сектора реагировать на вызовы. Мы планируем на конец июля выйти на подписание», - сказал он.

По словам министра, планируется предоставить деньги Фонду гарантирования вкладов физических лиц. «Часть средств пойдет на поддержку Фонда гарантирования вкладов, которому сейчас сложно и будет в дальнейшем, наверное, сложно. Средства пойдут фонду как кредит или как гранты для выполнения им своих обязательств», - добавил Шлапак.

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