Доллар к закрытию межбанка упал до 11,92 грн

В понедельник, 26 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ'е котировками 11,9000/12,1000, к 12:00 цены понизились до 11,8500/11,9500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,8600/11,9200, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,2100/16,4850, к 12:00 цены ушли вниз до 16,1605/16,3030. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 16,1740/16,2620.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3491/0,3550, к 12:00 цены снизились 0,3469/0,3498. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3465/0,3491.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару составили 11,9900/12,0500 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро составили 16,3390/16,4250 грн/евро.

По отношению к российскому рублю котировки гривни составили 0,3479/0,3517 грн/рубль.