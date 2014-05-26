Шлапак уверяет, что дальнейшего обесценивания гривни не будет

Правительство Украины располагает всеми возможностями не допустить волатильности на валютном рынке и дальнейшего обесценивания гривни, сообщил сегодня журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе церемонии подписания кредитных договоров со Всемирным банком.

Читайте такжеУкраина подписала соглашение со Всемирным банком по кредитам на $1,5 млрд

«Могу вас заверить, что у нас есть все возможности ни в коем случае не добавлять волатильности и срыва курса с точки зрения его повышения», - сказал Шлапак, отвечая на вопрос, возможно ли дальнейшее подорожание доллара на валютном рынке.

По словам министра, расчеты для бюджета, предполагающие средний курс гривни к доллару на уровне 10,5 грн/долл. по итогам года, остаются неизменными, и в дальнейшем гривня должна укрепиться. «Сейчас курс 12, ожидаем, что будет немного легче далее», - добавил Шлапак.

Читайте такжеВ Минэкономики нашли виновных в обвале гривни

Министр пояснил, что Украина впервые сталкивается с военной агрессией, которая «вымывает» средства из банковской системы. «Как только немного успокоится ситуация с нашим конфликтом (на востоке Украины - УНИАН), я уверен, что мы сможем в дальнейшем опустить курс», - сказал Шлапак.

Читайте такжеУкраина надеется получить от ВБ еще $500 млн на стабилизацию банков

Министр не уточнил, до какого уровня будет укрепление гривни, сообщив, что этот вопрос будет еще обсуждаться, но по его словам, курс на уровне 10,5 грн/долл. позволяет сбалансировать внешнюю торговлю товарами и услугами.

