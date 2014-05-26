Всемирный банк дал Украине кредиты под 0,9% годовых

Кредитные средства Всемирного банка согласно подписанным сегодня договорам обойдутся Украине по ставке менее 1% годовых, сообщил сегодня журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе церемонии подписания кредитных договоров со Всемирным банком.

«Кредиты Всемирного банка – это меньше 1% годовых, по ставке 0,9%», - сказал Шлапак, отвечая на вопрос о ставке процентов по кредитам на 1,48 млрд долл. согласно подписанным сегодня договорам.

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Что касается двух кредитов коммунальным секторам от фонда чистых технологий по 50 млн долл., которые также будут предоставлены в рамках сегодняшних договоров, то по словам министра, ставка составит 1,2% годовых.

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