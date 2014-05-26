Шлапак: Украина решила вопрос с валютой для уплаты внешних долгов

Правительство Украины решило вопрос привлечения валюты для уплаты по внешним обязательствам в 2014 году, сообщил сегодня журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе церемонии подписания кредитных договоров со Всемирным банком.

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«Я считаю, что мы можем это утверждать», - сказал Шлапак, отвечая на вопрос о том, можно ли утверждать, что правительство Украины решило вопрос с привлечением валюты для уплаты по внешним обязательствам в текущем году.

«Проблем у правительства с валютой, чтобы заплатить по внешним обязательствам, не будет никаких», - подчеркнул министр.

По его словам, что Украина привлекает достаточный объем финансирования на приемлемых условиях. В частности, кредиты Всемирного банка привлечены по ставке 0,9% годовых, а евробонды на 1 млрд долл. под госгарантии США размещены под 1,85% годовых.

Шлапак отметил повышенный интерес инвесторов к Украине, несмотря на не спадающее напряжение на востоке страны. В частности, в ходе последнего размещения евробондов облигации правительства Украины покупали не только пенсионные фонды, но и давние партнеры, которые с пониманием относятся к ситуации в нашей стране.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала кредитный договор со Всемирным банком по финансированию трех новых проектов общей стоимостью 1,48 млрд долл. в рамках общего объема финпомощи Украине, которая в текущем году может составить 3,5 млрд долл.

Напомним, что Международный валютный фонд 7 мая перечислил Украине первый транш кредита в объеме 3,19 млрд долл. в рамках двухлетней программы сотрудничества на 17 млрд долл. 19 мая Украина разместила пятилетние евробонды на 1 млрд долл. под гарантии правительства США. 13 мая был подписан меморандум о макрофинансовой помощи от Евросоюза в объеме 1 млрд евро, первый транш которой в размере 100 млн евро поступил в Украину 20 мая.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 1 апреля составила 65,894 млрд долл., или 721,837 млрд в гривневом эквиваленте, в том числе прямой госдолг правительства - 53,875 млрд долл., или 590,180 млрд в гривневом эквиваленте.

Как заявил министр финансов 18 апреля, Украина до конца года должна выплатить порядка 9 млрд долл. по своим внешним обязательством, и эти средства Кабинет министров намерен привлечь на внешних рынках.