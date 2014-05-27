Межбанк открылся долларом по 11,95 грн

Во вторник, 26 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок до 11,7500/11,9500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вниз до 16,0400/16,3155.

Цены на российскую валюту упали до 0,3426/0,3485,

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись до 1,3652/54 (понедельник - 1,3624/26).

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 мая, Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 11,660821.

Министр финансов Украины Александр Шлапак вчера заявил, что правительство Украины располагает всеми возможностями не допустить волатильности на валютном рынке и дальнейшего обесценивания гривни.

Он не уточнил, до какого уровня будет укрепление гривни, сообщив, что этот вопрос будет еще обсуждаться, но курс на уровне 10,5 грн/долл. позволяет сбалансировать внешнюю торговлю товарами и услугами.