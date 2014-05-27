Межбанк открылся долларом по 11,95 грн
Евро на открытии торгов стоит 16,31 гривни.
Во вторник, 26 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок до 11,7500/11,9500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне ушли вниз до 16,0400/16,3155.
Цены на российскую валюту упали до 0,3426/0,3485,
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись до 1,3652/54 (понедельник - 1,3624/26).
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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 мая, Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 11,660821.
Министр финансов Украины Александр Шлапак вчера заявил, что правительство Украины располагает всеми возможностями не допустить волатильности на валютном рынке и дальнейшего обесценивания гривни.
Он не уточнил, до какого уровня будет укрепление гривни, сообщив, что этот вопрос будет еще обсуждаться, но курс на уровне 10,5 грн/долл. позволяет сбалансировать внешнюю торговлю товарами и услугами.