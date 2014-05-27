В Минфине обещают курс по 11 гривень за доллар

Министерство финансов Украины прогнозирует, что курс гривни будет приведен к экономически обоснованному уровню 11 грн за 1 долл.

«Мы остановим доллар и приведем к экономически обоснованной отметки 11 грн ( за 1 долл. - УНИАН)», - сказал министр финансов Александр Шлапак.

Министр не стал говорить о сроках ожидаемого укрепления гривни.

Накануне, 26 мая, к закрытию торгов на национальном межбанковском валютном рынке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,8600/11,9200 грн/долл. против 11,8500/11,9500 грн/долл. на утро этого дня.

Читайте такжеУкраина надеется получить от ВБ еще $500 млн на стабилизацию банков

Как сообщал УНИАН, в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций, но одновременно ужесточил меры к валютным спекулянтам.

С начала текущего года гривня обесценилась на 46%.

Согласно госбюджету на 2014 год, правительство ожидает средний курс гривни к доллару по итогам года на уровне 10,5 грн/долл.