Объем переплат по налогам снизился на 11 млрд грн

Объем переплат по налогам по сравнению с началом текущего года снизился на 11 млрд грн – до 26 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр финансов Александр Шлапак, представляя финансовые показатели страны за январь-апрель текущего года на заседании Кабинета министров.

Читайте такжеУ Яценюка рассказали об условиях выпуска НДС-облигаций«Мы и сегодня имеем проблему с переплатами налогов, на 1 января 37 млрд было переплачено налогов, сейчас эта цифра уменьшилась почти до 26 млрд, но остается еще достаточно сложной», - сказал Шлапак.

Также, по словам министра, для возмещения налога на добавленную стоимость будут выпущены облигации. «Не возмещено почти 20 млрд НДС. Правительство приняло решение, будут выпущены облигации на эту сумму. Что касается текущего возмещения, оно идет в соответствии с украинским законодательством», - добавил Шлапак.

Он подчеркнул, что выполнение госбюджета налоговыми и таможенными органами стало возможным только после внесения изменений в госбюджет, но Миндоходов и сборов пока не принимает достаточных мер для борьбы с контрабандными и «серыми» схемами на таможне. По его словам, премьер поручил 2 июня провести расширенное совещание с налоговиками, где «препарировать» доходы госбюджета и сделать выводы.

Напомним, что в начале апреля первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус сообщил, что объем переплат по налогам и сборам в Украине в течение последних нескольких лет достиг 70 млрд грн, и министерство прорабатывает вопрос реализации программы борьбы с теневым сектором экономики, что позволит искоренить явление переплат по налогам и сборам.

Как сообщал УНИАН, согласно заявлению министра финансов Александра Шлапака от 18 апреля, Минфин не исключает возможности зачисления переплат по налогам и сборам в текущие платежи.

Что касается возмещения НДС, то правительство приняло решение о выпуске НДС-облигаций 21 мая, согласно которому Миндоходов и сборов Украины поручено в двухнедельный срок предоставить необходимые материалы инвентаризации плательщиков НДС, имеющих задолженность, для определения предельного объема выпуска бумаг.

По оценкам Международного валютного фонда, предельный объем выпуска НДС-облигаций может составить 16,7 млрд грн. Министр финансов Украины Александр Шлапак говорил, что объем НДС-облигаций составит 16,4 млрд грн. В свою очередь, первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус отмечал, что выпуск бумаг, вероятнее всего, будет осуществлен несколькими траншами, первый из которых составит 5-7 млрд грн.

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