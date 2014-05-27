Отток депозитов в Украине за 4 месяца превысил 75 млрд гривень

Отток депозитов в банковской системе Украины превысил 75 млрд грн, сказал министр финансов Александр Шлапак, представляя финансовые показатели страны за январь-апрель текущего года на заседании Кабинета министров.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, на сколько и почему сократились депозиты«Нестабильная ситуация в работе банковского сектора, более 75 млрд - отток депозитов, а это приводит к недостатку кредитного ресурса и нестабильности валюты», - сказал Шлапак.

По словам министра, недостаток кредитных ресурсов отражается на показателях государственного бюджета, поскольку Минфин не может выйти на внутренние рынки заимствований.

Читайте такжеДолларизация депозитов в Украине составляет 43,4%

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в Украине оказала негативное воздействие на банковскую систему, в частности, с начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 40% - до 11,66 грн/долл. по курсу на 26 мая.

Объем депозитов в украинских банках в апреле текущего года снизился на 0,3%, до 378,6 млрд грн в национальной валюте, и на 4,1%, до 25,5 млрд долл. в иностранной валюте. С начала года, в январе-апреле, объем депозитов в национальной валюте снизился на 10,3%, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 17,3%.

По информации Национального банка Украины, отток средств с депозитных счетов в апреле по сравнению с предыдущими месяцами замедлился как в национальной, так и в иностранной валюте.

Средневзвешенная ставка по депозитам в нацвалюте в апреле по сравнению с мартом выросла до 12,60% годовых с 12,18%, в иностранной – снизилась до 6,54% с 6,65%.